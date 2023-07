La Roma ieri è approdata in Portogallo per la seconda parte di preparazione estiva. Oggi si sono svolte le sedute pomeridiane, sicuramente più praticabili di quelle a Trigoria viste le temperature di circa 10 gradi in meno della Capitale. Dybala ha pubblicato sul suo profilo Instagram delle foto dell’allenamento e la descrizione: “Weekend difficile”. Mentre la Joya si allena in vista dell’inizio del campionato, è previsto a giorni un incontro tra il suo entourage e la società giallorossa per discutere del nuovo contratto.