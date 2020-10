Primo allenamento con il gruppo. Smalling punta alla convocazione

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Per un curioso scherzo del destino da quando è tornato nella Capitale la Roma non l’ha mai avuto a disposizione. Sbarcato, Chris Smalling si è infortunato prima della gara contro il Benevento e da lì ha posticipato il nuovo debutto in maglia giallorossa. Un movimento sbagliato gli ha causato una distorsione al ginocchio che l’ha tenuto out per una decina di giorni. Ieri però è tornato ad allenarsi col gruppo e molto probabilmente sarà convocato per la gara contro il CSKA Sofia: da capire se giocherà da titolare o entrando a gara in corso. L’inglese può essere quel leader carismatico di cui la Roma ha bisogno e per questo tutti non vedono l’ora di vederlo di nuovo all’opera.