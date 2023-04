Primavera, visita alla tomba di Di Bartolomei con la Coppa Italia vinta – FOTO E VIDEO

Gesto emozionante per la Roma Primavera che ieri ha alzato la Coppa Italia dopo la vittoria in finale contro la Fiorentina di Aquilani. Oggi la squadra, guidata da Guidi, ha visitato il cimitero di Castellabate per recarsi davanti alla tomba di Agostino Di Bartolomei a 18 giorni dalla ricorrenza della sua nascita. Il tutto è stato condiviso sui social dalla stessa Roma: “Abbiamo portato la Coppa ad Agostino”.

