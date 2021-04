Primavera verso il derby: non ci sarà Providence

Corriere dello Sport (F. Schito) – Sarà uno stadio Tre Fontane vuoto, ma un derby senza pubblico fa sempre un effetto particolare, anche a livello giovanile. Sabato prossimo Roma e Lazio Primavera si affronteranno con i biancocelesti in lotta per la salvezza e la Roma che punta a tornare in vetta il più rapidamente possibile: la Sampdoria è ancora avanti due lunghezze.

In questa settimana Alberto De Rossi dovrà lavorare soprattutto sulla testa piuttosto che sulle gambe. Quello di sabato scorso è stato il terzo pareggio consecutivo per una squadra che sembra aver dimenticato come si fa a vincere.

Oltre ai cambiamenti di modulo praticati in questi mesi per trovare la quadra tattica, il tecnico continua a spingere sul lato del carattere, per formare quella mentalità indispensabile per affrontare le sfide nel modo corretto. Sabato non ci sarà Providence, l’ex Paris Saint-Germain sta recuperando dall’intervento alla caviglia sinistra. Per il resto la squadra è praticamente al completo.