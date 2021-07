Primavera, ufficiale: Mastrantonio ha firmato un contratto fino al 2024 – FOTO

Non solo mercato, è tempo anche di rinnovi e nuovi contratti in casa Roma. Come confermato dallo stesso giocatore attraverso un post su Instagram, Davide Mastrantonio ha firmato con la Roma il suo primo contratto da professionista con scadenza nel 2024. L’estremo difensore sarà il titolare della Roma Primavera della prossima stagione. In questa stagione Mastrantonio ha superato nelle gerarchie il pur valido classe 2002 Pietro Boer, il quale aveva debuttato in prima squadra nella trasferta in Europa League a Sofia. Il portiere romano, rispetto al collega più esperto, ha dimostrato una maggiore predispozione al comando della difesa e una abilità superiore nel gioco palla a terra.

Queste le sue parole nel post: “Finalmente posso annunciare di aver firmato il mio primo contratto da professionista fino al 2024 ringrazio la mia famiglia che mi aiuta tutti i giorni la @ppsportmanagement e @mautonicchi che mi hanno permesso di raggiungere questo obbiettivo e la società per la fiducia in questi anni“.