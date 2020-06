Brutte notizie per Alberto De Rossi e la Roma Primavera. Come riporta Sky Sport, il Consiglio di Lega tenutosi oggi ha preso una decisione importante in merito al campionato Primavera 2019-2020: la competizione è stata dichiarata conclusa. Terminerà regolarmente invece la Coppa Italia Primavera, con la Fiorentina e il Verona in campo per la finale, in programma inizialmente il 10 aprile.