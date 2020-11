Primavera, senza campionato scatta l’operazione rinnovi

Il Tempo (E.Zotti) – Con il campionato Primavera fermo fino al 3 dicembre in casa Roma scatta l’operazione rinnovi. La squadra di De Rossi ta letteralmente dominando la competizione: 6 vittorie su 6 e 21 gol realizzati. La società è in trattativa per i rinnovi di Milanese, Ciervo e Zalewski. Con il primo andrà in scena un incontro con il suo entourage nelle prossime settimane, per gli altri due le trattative sono già in corso. Ciervo sta vivendo un buon momento ed ha sfruttato alla perfezione le opportunità concesse segnando contro Lazio e Juventus. Zalewski è la stella della squadra, ha segnato 6 gol e ha già l’attenzione di vari club di Serie A e Serie B.