Primavera, Sassuolo-Roma 3-1. La chiude Gori al 96’

Pagine Romaniste – Trasferta importante e molto delicata per i ragazzi di Guidi. I baby giallorossi sono impegnati nella trasferta in campo del Sassuolo, quinta forza del Campionato, a -1 dalla Roma e dalla Fiorentina, appollaiate a 51 punti. I neroverdi, trovano il sorpasso in classifica vincendo 3-1 salendo a quota 53 punti. Niente da fare per i giallorossi che all’84’ con la rete di Cassano, avevano riaperto la partita. Il match termina con la rete di Gori al 96’.

TABELLINO

Sassuolo: Zacchi; Pieragnolo, Casolari, Leone, Kumi, Russo, D’Andrea, Miranda, Cinquegrano, Cannavaro, Bruno.

A disposizione:Theiner, Scacchetti, Abubakar, Baldari, Ajayi, Lolli, Mata, Foresta, Tourè, Ryan, Mandrelli, Martini, Zaknic, Gori.

Allenatore: Emiliano Bigica.

Roma (3-4-2-1): Baldi; Foubert, Silva, Chesti; Loaukima, Pisilli, Vetkal, D’Alessio (82’ Ienco); Cassano, Pagano; Padula

A disposizione:Razumejevs, Marin, Ivkovic, Pellegrini, Misitano, Ruggiero, Costa, Bolzan, Cavicchioli, Cichella, Boldrini, Litti.

Allenatore: Federico Guidi.

Marcatori: 12’ Russo (S), 70’ Bruno (S), 84’ Cassano (R), 96’ Gori (S)

Ammoniti: 9’ Silva (R), 17’ D’Alessio (R), 34’ Chesti (R), 51’ Cannavaro (S), 70’ Louakima (R)

Espulsi:

Arbitro: Sig. Lovison di Padova.

Assistenti: Sig. Tomasi di Schio e Sig. Fracchiolla di Bari.