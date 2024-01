La Roma Primavera inizia l’anno con una vittoria al Tre Fontane. I ragazzi di Guida, contro i campioni in carica del Lecce, vincono 2-1 con i gol di Louakima e di Misitano. Nei minuti di recupero i pugliesi accorciano le distanze con Burnete, ma i giallorossi tengono duro e agguantano una meritata vittoria. In campo anche Cherubini, vicino alla Juventus dopo il trasferimento di Huijsen in giallorosso.