L’Inter vince la sfida casalinga dell’anticipo delle 12:30 di Serie A, per 2-1 contro il Verona. Nel primo tempo apre il gol di Lautaro Martinez, al rientro dall’infortunio. Nella ripresa Henry pareggia per gli ospiti, prima di un finale al cardiopalma. I nerazzurri insistono e trovano il gol del vantaggio con Frattesi al 93’. Gli ospiti però non ci stanno e si ritagliano una grande occasione dal dischetto. Henry sbaglia la doppietta personale e i nerazzurri ottengono i 3 punti, consolidando il primo posto in classifica.