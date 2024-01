Il Siviglia vuole Sardar Azmoun. L’attaccante della Roma, adesso impegnato nella Coppa D’Asia, è entrato nel mirino del club spagnolo. Come riportato da Fabrizio Romano su X infatti, il Siviglia ha avviato i contatti con il Bayer Leverkusen per prendere informazioni sull’iraniano.

Gli andalusi vorrebbero strapparlo ai giallorossi già nel corso di questa stagione interrompendo così il prestito dell’attaccante alla Roma. Il Siviglia sta vivendo una stagione negativa in zona retrocessione e vorrebbe rinforzarsi con almeno due pedine per il reparto d’attacco. La priorità degli spagnoli è David Datro Fofana, con la trattativa che sarebbe già in fase più avanzata, mentre l’altro nome sarebbe proprio Azmoun.