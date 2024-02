La Primavera di Federico Guidi che, Coppa Italia compresa, non vince da quattro partite consecutive e ha bisogno di riscattarsi questa mattina contro il Cagliari nella 21ª giornata di campionato. Di seguito le formazioni ufficiali:

ROMA-CAGLIARI

ROMA (4-3-3): Marin; Mannini, Golic, Plaia, Oliveras; Graziani, Pisilli, Romano; Costa, Misitano, Pagano.

A disp.: Marcaccini, Ienco, Chesti, Zefi, Marazzotti, Alessio, Reale, Ivkovic, Seck, Mlakar, Coletta.

All. Federico Guidi

CAGLIARI (4-3-1-2): Wordzicki, Arba, Cogoni, Catena, Idrissi; Malfitano, Marcolini, Sulev; Carboni, Mutandwa, Vinciguerra.

A disp.: Iliev, Conti, Pintus, Achour, Balde, Bolzan, Franke, Simonetta, Marini.

All. Fabio Pisacane

Arbitro: Giuseppe Maria Manzo della sezione di Torre Annunziata

Assistenti: Amedeo Fine – Domenico Russo

The Primavera are in league action this morning against Cagliari. 🐺

📋 Marin; Mannini, Golic, Plaia, Oliveras; Graziani, Romano, Pisilli; Costa, Misitano, Pagano

🟨 DAJE ROMA 🟥#ASRoma | #Primavera1TIM

pic.twitter.com/EdOrtWqaa3

— AS Roma English (@ASRomaEN) February 11, 2024