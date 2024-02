Roma-Inter, gestaccio di Acerbi verso i tifosi giallorossi dopo il gol

Se da una parte De Rossi ha ammesso che la rete del vantaggio dell’Inter fosse del tutto giusta da convalidare, dall’altra non c’è stata sicuramente la stessa sportività da parte dei nerazzurri. Acerbi, autore della rete dell’1-0, ha infatti rivolto il dito medio ai tifosi della Roma.

Il difensore, probabilmente provocato anche per il suo passato laziale, ha voluto rispondere così dopo la rete segnata. Non è il primo brutto gesto per Acerbi, che in occasione di Inter-Verona di qualche settimana fa aveva esultato in faccia ad Henry insieme a Dimarco dopo il rigore sbagliato dal calciatore scaligero.

Difficile che il calciatore venga punito, a meno che non intervenga la prova tv. A riportarlo è Sportmediaset.

