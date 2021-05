Primavera, Roma-Cagliari 5-3. I giallorossi conquistano tre punti importanti per la vetta

Pagine Romaniste – La Roma era chiamata a rispondere dopo il passo falso di sabato contro l’Inter e ce la fa attraverso un risultato roboante contro il Cagliari. I giallorossi iniziano bene il match e al 22′ sono già avanti con Tall poi raggiunto dal gol di Desogus. Al 48′ è ancora Tall che sfrutta al meglio l’assist di Tomassini per siiglare la doppietta personale. Al 62′ l’eurogol di Bove sugli sviluppi di corner sembra chiudere la gara, ma pochi minuti dopo è Contini a tenere vive le speranze dei sardi. Alberto De Rossi vede i suoi in difficoltà e dai cambi arrivano le risposte che voleva: è proprio dall’inserimento di Afena-Gyan e di Podgoreanu che arrivano i gol che chiudono la pratica. Il rigore trasformato sul gong da Contini è utile solo per le statistiche.

IL TABELLINO

AS ROMA (4-2-3-1) : Boer; Tomassini, Tripi, Buttaro, Rocchetti; Bove, Faticanti, Milanese (73′ Podgoreanu); Ciervo, Tall (68′ Gyan), Zalewski.

A disposizione: Mastrantonio, Megyeri, Evangelisti, Giorcelli, Jan Oliveras, Missori, Dicorato, Pagano, Volpato, Bamba, Satriano, Tall.

Allenatore: De Rossi.

CAGLIARI (4-3-3): Ciocci; Boccia (C), Iovu, Cusumano, Michelotti; Cavuoti, Conti (78′ Vinciguerra), Kourfalidis (31′ Schirru); Masala (46′ Tramoni), Contini, Desogus (46′ Luvumbo).

A disposizione: D’Aniello (GK), Palomba, Piga, Spanu, Sulis, Kouda, Sangowski.

Allenatore: Agostini.

Arbitro: Sig. Alberto Ruben Arena di Torre del Greco.

Assistente 1: Sig. Costin Del Santo Spataru di Siena.

Assistente 2: Sig. Mirco Carpi Melchiorre di Orvieto.

Marcatori: 22′ Tall (R), 42′ Desogus (C), 48′ Tall (R), 62′ Bove (R), 65′ Contini (C), 72′ Gyan (R), 84′ Podgoreanu (R), 94′ Contini (R).

Ammoniti: 19′ Buttaro (R), 23′ Cusumano (C).

Espulsi:

Note: 1′ di recupero nel primo tempo, 4′ di recupero nel secondo tempo.