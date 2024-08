La Roma Primavera di Falsini comincia bene il suo campionato. Infatti i giallorossi sono riusciti a superare al Tre Fontane il Cagliari per 4-1. Per 60 minuti è sceso in campo anche Leandro Paredes, come preannunciato da De Rossi in conferenza. L’argentino ha preso parte alla partita, con la maglia numero 20, a causa della squalifica che lo rende indisponibile per la sfida, sempre contro il Cagliari, della prima squadra e per mettere dei minuti sulle gambe, visto che non ha preso parte a nessuna amichevole durante il ritiro estivo. Per l’ultima mezz’ora al suo posto è entrato Graziani.

Il mattatore della partita però è stato Federico Coletta autore di una tripletta decisiva. Il quarto gol è stato siglato invece da Ienco. Croce e delizia invece De Marzi che sbaglia nel primo tempo sul gol di Bolzan, riscattandosi però nella seconda frazione salvando, sul risultato di 2-1, un rigore.