Primavera, Roma-Atalanta. De Rossi & Co. all’esame vero

Il Tempo (E.Zotti) – Dopo tre giornate di campionato la Roma è a punteggio pieno ed ora arriva l’esame di maturità. Alle 12 i ragazzi di Alberto De Rossi sfidano l’Atalanta al Tre Fontane. I nerazzurri hanno dominato la scorsa stagione e vinto il campionato assegnato dalla FIGC. In questo avvio di campionato per i bergmaschi 4 punti, ma restano favoriti per il titolo. “Facciamo tanti gol ma creiamo pure tantissime occasioni. La qualità c’è ma se la percentuale di realizzazione è del 30% dobbiamo aumentarla, anche se facciamo tre gol a partita“, le parole del tecnico giallorosso.