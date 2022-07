Primavera, oggi le visite poi si inizia

Il Corriere dello Sport (L.Scalia) – Scatta oggi a Trigoria la nuova stagione della Roma Primavera con le visite mediche e i test per i ragazzi. Poi, da domani via agli allenamenti veri e propri, che anticipano il ritiro di Cascia. E’ una giornata particolare perché al timone ci sarà il nuovo allenatore, Francesco Guidi, ex Teramo, Casertana e Gubbio con un passato nella Nazionale Under 20 e 19 come ct. E’ stato lui il prescelto di Vincenzo Vergine, responsabile del vivaio, per prendere il testimone da Alberto De Rossi, tecnico della Primavera negli ultimi 19 anni, che da questa stagione ricoprirà il ruolo di responsabile sviluppo e formazione allenatori squadre nazionali. L’ossatura della squadra sarà composta da alcuni giovani che hanno già assaggiato l’aria della Primavera, in primis Pagano, Cherubini, Pisilli, Oliveras e Padula. Per il ritiro di Cascia dovrebbe essere convocato anche Ivkovic, 16enne che Mourinho ha testato anche in prima squadra.