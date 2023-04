Primavera, i giallorossi conquistano la coppa

Il Tempo (M.Vitelli) – La Roma Primavera batte la Fiorentina (che aveva vinto le ultime 4 edizioni) 2-1 ai supplementari e conquista per la quinta volta la Coppa Italia di categoria. All’Arechi di Salerno, dopo i primi minuti di studio sono i gigliati a prendere in mano la partita è al 9′ Kyolde di testa spreca l’assist di Distefano spedendo incredibilmente fuori da due passi. La Roma fatica ad uscire dal guscio e al 18′ rischia ancora con il colpo di testa di Lucchesi che sbatte sulla parte alta della traversa.

Sul finire del primo tempo si vede finalmente la squadra di Guidi, il tiro in scivolata di Padula non impensierisce Martinelli che blocca. Dopo l’intervallo è un’altra Roma e al 13′ Cherubini sfiora il gol con un destro a giro fuori di poco. Al 75′ l’espulsione di Comuzzo lascia la Viola in dieci. Ai supplementari, giallorossi avanti con Misitano, ma la Fiorentina pareggia subito con Krastev. Poi il greco Keramitsis di testa insacca con uno stacco imperioso e può cominciare la festa giallorossa.