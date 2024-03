Federico Guidi, allenatore della Roma Primavera, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali giallorossi. Queste le sue dichiarazioni:

Quale sarà l’aspetto principale della gara? Ritrovare la continuità di qualche settimana fa?

“Sì, lo dobbiamo fare assolutamente perché poi giocando così i ragazzi migliorano e crescono. L’Atalanta viene da un ottimo momento e fare 4 gol a Torino non è semplice, sarà una partita importante in chiave classifica. Dobbiamo trovare continuità di prestazioni. Sappiamo che è difficile e servirà una prestazione super per venirne a capo.”

L’Atalanta ha iniziato in sordina e adesso è in netta crescita

“Sì, tanti giocatori sono cresciuti e questo vuol dire che lo staff ha lavorato bene, gli faccio i complimenti. Sappiamo che sarà una partita difficile ma non per questo partiamo battuti. Stiamo facendo un campionato a handicap ma sul campo i ragazzi meriterebbero di stare a 43 punti, ogni tanto ci si dimentica di questo. Tre punti in più in questo momento sarebbero stati estremamente importanti, non posso non ricordare ai ragazzi questo aspetto.”