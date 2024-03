Seduta di allenamento al centro sportivo Fulvio Bernardini per i giallorossi. Domani la squadra sfiderà in trasferta il Monza. Mister Daniele De Rossi avrà a disposizione quasi tutta la rosa, out Karsdorp per un problema al ginocchio e recuperato Llorente. I giallorossi lasceranno la capitale verso le ore 16:00 direzione Monza.