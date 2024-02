Nella ventiduesima giornata del campionato Primavera A1 si sono affrontate il Frosinone, ultimo in classifica, e la Roma, seconda. Gli uomini di Guidi seppur controllando per quasi tutti i novanta minuti e sfiorando il gol con Graziani, escono sconfitti dalla trasferta in Ciociaria. Il gol al novantaduesimo di Luna riaccende le speranze salvezza per i padroni di casa che adesso distano solo 3 punti dal Bologna penultimo.