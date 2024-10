Gianluca Falsini, allenatore della Roma Primavera, ha parlato ai canali ufficiali del club giallorosso dopo il pareggio per 1-1 ottenuto contro il Lecce. Queste le sue parole:

“Dal punto di vista mentale meritavamo di vincerla perché oggi è stata una situazione particolare per noi e sotto questo aspetto i ragazzi hanno fatto una partita straordinaria. Ci hanno creduto fino in fondo, se avessimo avuto questa mentalità anche a Firenze avremmo vinto con estrema facilità… Oggi dovevamo tirare fuori qualcosa in più e la squadra è stata fantastica: dal capitano fino a Lulli, il quale ha giocato per la prima volta in campionato e dopo un primo tempo timido ha fatto un secondo tempo di assoluto livello. Gli faccio i complimenti, non era assolutamente facile. Complimenti a tutti, anche a quelli che sono entrati dalla panchina. I ragazzi sono andati oltre i limiti e oggi potevamo fare la gara solo in questo modo perché di fronte avevamo la squadra più vecchia del campionato ed è stata costruita per arrivare in fondo”.

