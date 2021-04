Primavera, De Rossi: “Non mi aspetto una Lazio dimessa. Sarà una bella partita” – VIDEO

Alla vigilia del derby Primavera contro la Lazio in programma domani alle ore 13, Alberto De Rossi ha rilasciato alcune parole ai microfoni di Roma Tv. Queste le sue dichiarazioni:

Sul modulo..

Noi dello staff abbiamo valutato tante volte questo cambiamento. Facendo un cambiamento così radicale potevi dare delle indicazioni sbagliate ai calciatori. Prima della scorsa partita a Bergamo eravamo veramente convinti di farlo, lo abbiamo fatto e bene. I ragazzi hanno risposto bene, è un sistema di gioco (il 4-2-3-1) che copre il campo automaticamente da solo per ciò è un vantaggio ce lo siamo presi.

Sulla Lazio..

Ricordo che anche all’andata sull’1-0 c’è stato un contropiede dove abbiamo rischiato di prendere gol. Dopo è venuta la forza della nostra squadra, però la partita è stata in bilico: fino al 3-0 la Lazio ha ribattuto colpo su colpo. Non mi aspetto una Lazio dimessa, mi aspetto una Lazio che è arrivata in finale di Coppa Italia. Mi aspetto una bella partita.