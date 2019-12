Primavera, De Rossi: “Noi abbiamo giocatori che hanno un bagaglio tecnico che deve permettere loro di sbagliare poco”

Alberto De Rossi, allenatore della Roma Primavera, ha commentato la vittoria dei suoi per 4-1 contro il Napoli ai microfoni di Roma TV. Ecco le sue parole:

Gara più complicata del previsto?

Purtroppo dobbiamo smetterla di complicarci le partite, è una cosa che facciamo spesso e noi abbiamo giocatori che hanno un bagaglio tecnico che deve permettere loro di sbagliare poco.

Partita comunque mai in bilico…

Sì, ma i primi 25′ vanno analizzati, dopo la partita ha preso la giusta direzione. Non è finita la partita appena è finita, la gara ci serve per continuare a formare i ragazzi e oggi qualcosa da registrare c’è.

Quarto di finale contro l’Atalanta?

Adesso l’Atalanta è una squadra forte, soprattutto nell’ultimo anno ha vinto tutto, sta facendo molto bene, è forte anche nella competizione internazionale. Sarà una grande bella partita, speriamo di togliere loro altri punti dopo quelli del campionato. Faremo le nostre valutazioni, incontriamo l’Atalanta e rischiamo di uscire perché sono forti, ma se passassimo sarebbe una soddisfazione unica.

La prossima sfida contro il Cagliari?

Anche l’anno scorso ha fatto molto bene, ha fatto i play-off ed è una realtà che punta molto sul settore giovanile, hanno una squadra competitiva.