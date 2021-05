Primavera, De Rossi: “I ragazzi hanno risposto da adulti alle avversità. Tall un vero professionista, è pronto per i grandi”

La Roma Primavera dilaga col Cagliari e manda un segnale importante alle pretendenti al titolo. Al termine della gara ha parlato il tecnico giallorosso Alberto De Rossi ai microfoni di Roma Tv. Queste le sue parole:

Oggi è arrivata la prestazione e il risultato.

Sì, ma dentro alla gara ci sono state tante cose. Oggi i ragazzi hanno risposto da adulti alle avversità che non sono mancate. La squadra mi è piaciuta, si è portata a casa una partita difficilissima.

Sono arrivati i gol su palle inattive.

Ci stiamo allenando da tempo sui calci da fermo: ho abbandonato la difesa a uomo, ma dobbiamo agevolare la prestazione della squadra. Era da tempo che non arrivavano questi gol.

Situazione compromettente in difesa

C’è il rovescio della medaglia: chi manca è più esperto, ma i nuovi stanno facendo bene. Non siamo contenti degli infortuni, ma la situazione è diventata eccezionale grazie a loro.

Tall oggi decisivo

Un vero professionista, è pronto per il prossimo anno a giocare con gli adulti. Si può star fuori, ma sono situazione che nel calcio ci sono: c’è chi non la prende bene e chi ne esce trionfante come Tall.