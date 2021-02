Primavera, De Rossi: “Grande prestazione, sono contento. Dobbiamo lavorare e non commettere errori del genere”

La Roma Primavera porta a casa un punto dalla sfida contro i pari età del Cagliari. Al termine del match ai microfoni di Roma TV ha parlato il tecnico della Primavera Alberto De Rossi. Queste le sue dichiarazioni:

Il match?

Prendiamoci la grande prestazione dei ragazzi, siamo contenti di quello che hanno fatto in campo, nonostante gli errori, ma mi tengo la prestazione e la lucidità di recuperare il risultato. Siamo moderatamente contenti.

Ripartiamo dal finale?

Questa è stata la migliore delle ultime partite, non abbiamo fatto risultato pieno ma davanti a una prestazione così c’è solo da applaudire. Dobbiamo lavorare e non commettere più errori del genere.

La Roma domina le partite.

A me piace questa cosa, il fatto che gli avversari ci aspettano è sintomo di rispetto, ci temono. Sappiamo che gli avversari giocano così, ci aspettano e ripartono, il Cagliari oggi comunque ha giocato, con una grande organizzazione.

Modulo per il futuro?

Viviamo alla giornata. Ieri si è infortunato Providence, abbiamo alcune assenze, oggi ci siamo messi a quattro per allentare la tensione in difesa e limitare la loro regia.

Bruno Conti (giocatore del Cagliari ndr) a centrocampo fa effetto?

Parliamo di familiari aggiunti, Bruno è un fratello, è stato bello rivedersi.