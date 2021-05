Primavera, De Rossi: “Dobbiamo tornare a vincere. Non mi aspetto sorprese”

Alberto De Rossi, tecnico della Roma Primavera, ha parlato ai microfoni di Roma TV alla vigilia del match con la SPAL. Queste le sue parole:

“La SPAL all’andata mi ricordo che fece una partita di contenimento. Ci sorprese da calcio da fermo e poi da lì condizionò tutta la partita. Spero sia tutta un’altra gara, la nostra squadra sta facendo bene, non mi aspetto sorprese né da noi né dagli avversari. L’importante che non ci sia una prestazione come a Genova o come con la Fiorentina qui a Roma. Al contrario siamo molto contenti di quello che fanno i ragazzi, dobbiamo tornare a vincere, perché è giusto così per quello che propongono i ragazzi. E poi perché è giusto per la classifica”.