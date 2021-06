Primavera, De Rossi: “Abbiamo fatto una grande partita contro la Sampdoria. Con tutte queste partite ravvicinate non possiamo fare tantissimo” – VIDEO

Alla vigilia del match contro il Sassuolo, in programma domani alle ore 21, il tecnico della Roma Primavera, Alberto De Rossi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Roma Tv. Queste le sue parole:

Sulla partita contro la Sampdoria.

A me come allenatore, a noi come staff, ci è rimasto che dobbiamo continuare ancora di più ad allenarci, su questo particolare del subire troppo su calcio da fermo. Questo mi rimane, poi le altre considerazioni le lasciamo alle immagini. Abbiamo fatto di nuovo una grande partita contro la seconda in classifica.

Sul match contro il Sassuolo.

Con tutte queste partite ravvicinate chiaramente non possiamo fare tantissimo, oggi prepareremo qualcosina. Loro hanno un paio di sistemi di gioco che propongono a seconda all’avversario e vedremo di riuscire a sopperire alla loro qualità con una grande aggressività, cercando di recuperare palla, stare sempre nella metà campo avversaria e cercando di giocando bene soprattutto.