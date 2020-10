Primavera, Darboe convocato dalla nazionale gambiana: “Orgoglioso di rappresentare il mio paese”

Continua l’ottimo momento di forma di Ebrima Darboe. Il centrocampista della Primavera classe 2001 si sta rendendo protagonista di un inizio di stagione esaltante con già tre gol e un assist nelle prime cinque di campionato. Le sue prestazioni non sono sfuggite in patria tanto che il centrocampista sarà convocato dalla nazionale maggiore del Gambia, che il mese prossimo affronterà il Gabon per una gara valida per la qualificazione alla Coppa D’Africa. Darboe certo della sua presenza nell’elenco, è stato intervistato da “Point Sports” ed ha espresso tutta la sua felicità. Queste le sue parole: “Sono orgoglioso di rappresentare il mio paese e la gente che mi ha sempre sostenuto. Darò sempre il massimo per i nostri colori e per la nostra patria. Ogni atleta ha bisogno di stimoli costanti per andare avanti: la chiamata in Nazionale rappresenta un grande traguardo, che ti dà motivazione e crescita emotiva“