Primavera, Cagliari-Roma 1-5. La tripletta di Riccardi e le reti di Darboe e Tall stendono i rossoblu

Pagine Romaniste – La Roma Primavera di Alberto De Rossi umilia il Cagliari di pari età in terra sarda. I giallorossi erano reduci dal pareggio in campionato contro la Juventus e dalla vittoria in Coppa Italia contro il Napoli. I padroni di casa si erano portati in vantaggio con Gagliano. Da quel momento è iniziata la rimonta dei ragazzi di De Rossi, che hanno prima pareggiato e poi sono passati in vantaggio con Riccardi, che ha segnato anche il goal del 5-1 allo scadere. Il terzo e il quarto goal portano invece la firma di Darboe e Tall.

TABELLINO

CAGLIARI: Piga; Porru, Aly, Carboni, Boccia, Landinetti, Kanyamuna (dal 74′ Desogus), Lombardi (dal 51′ Cossu), Marigosu, Gagliano, Contini.

A disposizione: Atzeni, Acella, Iovu, Cancellieri, Cusumano, Zinfollino, Conti, Dore, Fucci, Manca.

Allenatore: Canzi.

AS ROMA (4-3-3): Zamarion; Buttaro, Semeraro, Bianda (dal 88′ Plesnierowicz), Trasciani; Tripi, Darboe (dal 88′ Providence), Chierico (dal 71′ Milanese); Riccardi, Tall (dal 80′ Zalewski), D’Orazio (dal 88′ Satriano).

A disposizione: Cardinali, Coccia, Ndiaye, Silipo, Bamba.

Allenatore: Alberto De Rossi.

Arbitro: Colombo.

Assistenti: Conti-Galimberti.

Marcatori: 4′ Gagliano (C), 14′ Riccardi (R), 30′ Riccardi (R), 41′ Darboe (R), 61′ Tall (R), 93′ Riccardi (R).

Ammoniti: Bianda (R), Piga (C), Darboe (R), Chierico (R), Marigosu (C), Trasciani (R), Desogus (C).

Espulsi: Landinetti (C).

SECONDO TEMPO

95′ – Termina il match.

93′ – GOOOOOL DELLA ROMA!! Riccardi segna il quinto goal giallorosso e si porta a casa il pallone! E’ un Hat-trick!

88′ – Escono Bianda,Darboe e D’Orazio ed entrano Plesnierowicz, Providence e Satriano per i capitolini.

84′ – Espulso Landinetti per i padroni di casa! Bruttissimo fallo di frustazione!

80′ – Esce Tall entra Zalewski per gli ospiti.

78′ – Ammonito l’appena entrato Desogus.

74′ – Sostituzione Cagliari: esce Kanyamuna, entra Desogus

72′ – Ammonito Trasciani.

71′ – Sostituzione per la Roma: esce Chierico, entra Milanese.

70′ – Calcio di rigore sbagliato da Gagliano per il Cagliari! Il tiro dagli undici metri ha impattato il palo!

67′ – Conclusione di Chierico di pochissimo fuori alla sinistra di Piga!

61′ – GOOOOOL DELLA ROMA!! Tall firma il poker giallorosso con un tiro preciso all’angolino!

51′ – Esce per i padroni di casa Lombardi ed entra Cossu.

45′ – Inizia il secondo tempo.

PRIMO TEMPO

47′ – Terminato il primo tempo con i giallorossi in vantaggio per 3-1.

44′ – Ammonito Marigosu per il Cagliari.

41′ – GOOOOOL DELLA ROMA!! Riccardi inventa un cross magnifico per Darboe che a due passi dalla porta non può far altro che appoggiare in rete!!!

38′ – D’Orazio sulla fascia sinistra si libera e tenta il cross che però termina inesorabilmente tra le braccia di Piga.

35′ – Ancora fallo su Ladinetti: ammonito questa volta Chierico.

34′ – Ammonito Darboe per un fallo su Ladinetti.

30′ – GOOOOOL DELLA ROMA!! Riccardi porta in vantaggio i giallorossi su rigore!

28′ – Calcio di rigore per la Roma! Ammonito Piga per aver atterrato fallosamente Darboe in area.

14′ – GOOOOOL DELLA ROMA!! Pareggia la squadra di De Rossi, con il gran destro dalla distanza di Riccardi. Il numero 10, dai 25 metri, lascia partire la conclusione che termina sotto il sette alla sinistra di Piga. 1-1.

12′ – Ladinetti cerca un lancio lungo alle spalle della difesa romanista, bravo Zamarion in uscita a chiudere l’accorrente Gagliano.

10′ – Gagliano riceve palla a centrocampo, Bianda accorcia su di lui, in modo falloso. Calcio di punizione per il Cagliari.

9′ – Ammonito il difensore giallorosso Bianda

8′ – Ancora Roma in avanti, Riccardi dalla destra tenta un traversone che attraversa tutta l’area di rigore, con D’Orazio che non riesce ad intervenire.

6′ – Prova a rispondere la Roma, lancio lungo alla ricerca di Tall, ma il centravanti romanista è partito in posizione irregolare.

4′ – GOL DEL CAGLIARI! Vantaggio dei rossoblù con Gagliano che riceve dal limite, sposta la palla sul sinistro e batte Zamarion sul primo palo. E’ subito 1-0.

1′ – Inizia il match.