Primavera, Bologna-Roma 3-0. Urbanski, Raimondo e Petrelli stendono i giallorossi

Pagine Romaniste – Ripartire dopo il pareggio casalingo con l’Inter (1-1) per proseguire dritto il cammino che porterà alle finali scudetto. La Roma Primavera riprende la marcia da Bologna. Sulla panchina giallorossa farà ritorno Alberto De Rossi, positivo al Covid prima della sosta per le Nazionali. La tappa in Emilia sarà la prima del tour de force che attende la squadra capitolina. Mercoledì ci sarà la semifinale – gara unica – di Coppa Italia in casa della Fiorentina di Alberto Aquilani, sabato al Tre Fontane è attesa la Juventus.

Ma un passo alla volta. A Casteldebole De Rossi arriva con la rosa al completo. Mastrontonio tra i pali, linea difensiva con Keramitsis, Morichelli e Vicario. Missori e Rocchetti esterni del centrocampo che vedrà Pisilli e Tripi nel mezzo. Escluso Faticanti, reduce dagli impegni con la Nazionale U19. Fuori dall’undici titolare anche Volpato, fresco di esordio con la maglia dell’Italia Under 20. Dietro Persson e Cherubini partirà Pagano

TABELLINO

BOLOGNA FC 1909 (3-4-2-1) : Bagnolini; Mercier, Stivanello [C], Amey (54′ Sakho); Wallius (82′ Wieser), Bynoe, Urbański, Annan; Rocchi (C) (58′ Pietrelli A.), Paananen (82′ Arnofoli); Raimondo (82′ Cupani).

A disposizione: Albieri (GK), Franzini (GK), Acquah, Casadei, Karlsson, Cossalter, Lähteenmäki.

Allenatore: Luca Vigiani.

AS ROMA (3-4-1-2) : Mastrantonio; Keramitsis, Morichelli (46′ Cassano), Vicario; Missori (46′ Louakima), Tripi (C), Pisilli (46′ Faticanti), Rocchetti; Pagano (65′ Satriano); Voelkerling Persson, Cherubini.

A disposizione: Berti (GK), Baldi (GK), Di Bartolo, Scandurra, Chesti, Vetkal, Falasca, Pellegrini.

Allenatore: Alberto De Rossi.

Arbitro: Nicolini.

Assistenti: Cataldo-Maninetti.

Marcatori: 10′ Urbanski (B), 17′ Raimondo (B), 85′ Petrelli (B)

Ammoniti: 7′ Mastrantonio (R), 32′ Morichelli (R), 33′ Amey (B), 46′ Voelkerling Persson (R), 73′ Bagnolini (B), 76′ Keramitsis (R).

Espulsi: