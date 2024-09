Dalle ore 17:30 sta andando in scena il derby della Capitale tra Lazio e Roma, valido per la quarta giornata del campionato Primavera 1. I ragazzi di Falsini sono alla ricerca della quinta vittoria su cinque partite che li proietterebbe al primo posto in solitaria.

Formazioni

LAZIO: Renzetti; Zazza, Bordon, Petta, Milani; Di Tommaso, Nazzaro, Munoz; Serra, D’Agostini, Balde.

A disp.: Bosi, Cipriani, Ferrari, Gelli, Cuzzarella, Bordoni, Farcomeni, Sulejmani, Bigotti, Pinelli, Marinaj.

All. Sanderra.

ROMA: Marin; Sangaré, Golic, Nardin, Reale; Mannini, Di Nunzio, Romano; Coletta, Marazzotti; Misitano.

A disp.: De Marzi, Seck, Levak, Tumminelli, Almaviva, Cama, Della Rocca, Litti, Marchetti, Solbes, Zefi.

All. Falsini.

Arbitro: Pezzopane. Assistenti: Colaianni – Fedele