“Prima” contro il Trastevere: una sfida storica

Il Corriere Dello Sport (J.Aliprandi) – La Roma sta aumentando i giri del motore dopo i primi due giorni di lavoro al Fulvio Bernardini, tra test atletici e vere e proprie sedute tattiche per cominciare a studiare la squadra in vista delle amichevoli estive. La prima sfida sarà contro il Trastevere sabato 9 luglio alle ore 17: la Roma ospiterà a Trigoria la società che ha cresciuto un giovane Totti prima ancora del suo approdo alla Roma. Partita blindata, infatti non saranno presenti né pubblico né media. Mourinho ha deciso di cominciare il pre-campionato affrontando la squadra di Serie D guidata da Franco Cioci.

Per il presidente Pier Luigi Betturri non è certo una novità incontrare i giallorossi: la prima sfida è datata Anni Trenta, ma riguardava le seconde e le terze squadre della Roma. Nel 1943 si affrontarono le prime squadre nel campionato romano misto. Sono ben 12 le sfide disputate, con 11 successi della Roma ed un pareggio per 4-4 nel 1946. L’ultima amichevole disputata risale al 20 luglio 2019 e terminò con il punteggio di 10-1. Il Trastevere è poi sceso in campo anche in varie occasioni contro la Primavera, l’ultima il 16 gennaio 2021 con la vittoria per 4-3 contro Darboe, Zalewski e Bove.