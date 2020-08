Pressing Smalling, Schick va

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – La Roma prova a stringere i tempi per Chris Smalling, è lui dopo Pedro il primo obiettivo in entrata del mercato giallorosso. Nei prossimi giorni, la dirigenza del club capitolino offrirà al Manchester United 17 milioni per il cartellino del difensore centrale. I Red Devils ne chiedono 22. Se non si dovesse trovare un accordo, la Roma potrebbe virare su uno tra Maksimovic, Papastathopoulos e Rugani. Nel frattempo, in uscita, è calda la trattativa con il Bayer Leverkusen per Patrik Schick, con Rudi Voeller, ds dei tedeschi, grande estimatore dell’attaccante ceco. Il Bayer è pronto ad un’offerta da 30 milioni di euro, cifra che convincerebbe Fienga a lasciar partire Schick.