Il Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – La Roma vuole stringere i tempi per quelle trattative che sono già arrivate a un punto di svolta e che sono vicine alla finalizzazione. Contatti frequenti quelli di Tiago Pinto con il Sassuolo per Missori e Volpato: in via di definizione la trattativa nonostante gli interessamenti di Atalanta e alcuni club di Premier per il trequartista e della Juventus per il terzino di diciannove anni. La Roma è orientata a chiudere con Carnevali, con il quale balla naturalmente anche il 30%% della rivendita di Frattesi. Quindici milioni peri giovani, un’altra decina arriverà da Justin Kluivert: l’affare con il Bouernemouth è a un passo dalla chiusura. Il lavoro di Pinto non è certo finito qui: restano da piazzare anche Carles Perez, Villar e Shomurodov. Poi si concentrerà sul mercato in entrata, che ha in ogni caso visto gli arrivi di Aouar e N’Dicka. La priorità resta comunque il centravanti. La Roma una volta fatta cassa vuole studare un piano Scamacca per prenderlo in prestito ma cercando di dare garanzie di acquisto al West Ham. Il ragazzo vuole la Roma e lo ha già manifestato ai suoi agenti.