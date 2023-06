L’obiettivo di 30 milioni plusvalenze è sempre più vicino. Tiago Pinto è al lavoro per chiudere alcune cessioni. Tra queste, quella di Carles Perez. Secondo quanto riporta Nicolò Schira tramite Twitter, il giocatore è vicino a chiudere l’accordo con il Celta Vigo in modo permanente. L’affare ha il costo di 7 milioni di euro.

Carles #Perez is getting closer to #CeltaVigo from #ASRoma on a permanent deal for €7M. #transfers https://t.co/ztwSQppgTq

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 21, 2023