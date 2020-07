Pressing per Chris. Zaniolo ai tifosi: “Ci mancate tanto”

La Repubblica (F. Ferrazza) – La Roma lavora al riscatto di Chris Smalling perché il mese di agosto si avvicina e i giallorossi, al momento, non possono schierare il difensore in Europa League, contro il Siviglia. Per ora il rinnovo del prestito ha infatti valore solamente fino alla fine del campionato, in attesa che da Trigoria trovino un accordo definitivo con il Manchester United. Ci sono stati dei passi avanti, ma la richiesta di 20 milioni è ancora considerata alta a Trigoria. La Roma spera in una pressione di Smalling stesso, per avere più forza nel braccio di ferro con lo United. Intanto è Zaniolo, attraverso il sito del club, a tornare sul suo momento: “Il gol mi ha dato una spinta enorme e tanta fiducia in me stesso. Ringrazio i tifosi che mi sono stati vicini in questi mesi, ma adesso sono loro a mancare a me e a tutti noi, perché non è semplice giocare senza il nostro pubblico“.