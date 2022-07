Preso Celik: sì del Lille a 7 milioni

Il Messaggero (S. Carina) – Sicuramente chi ci sarà in Portogallo è Celik. Ieri Roma e Lille hanno finalmente trovato il punto d’incontro per una trattativa che andava ormai avanti da più di un mese. Il terzino turco si trasferisce in giallorosso per 7 milioni ai quali andrà aggiunta una percentuale del 15% sulla futura rivendita a favore del club che ha da poco ufficializzato come nuovo allenatore Fonseca.

Il nazionale turco va a completare il pacchetto difensivo a disposizione di Mourinho che potrà così tornare anche alla difesa a 4, considerando le caratteristiche tecnico-tattiche del classe 97. Curiosità: Celik con l’approdo alla Roma aggiunge un altro allenatore top in carriera. Singolare infatti che sia stato allenato da Lucescu, il Loco Bielsa, Galtier e Terim in nazionale.

Una collezione che ora si completa con il più Special di tutti, Mourinho. Celik è atteso a Roma la prossima settimana quando sottoscriverà il quadriennale che lo legherà ai giallorossi e sarà subito a disposizione del tecnico in vista della ripresa dei lavori.