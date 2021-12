Presidente Samp: l’ex Lanna favorito. Oggi il primo CdA del dopo-Ferrero

La Gazzetta dello Sport (F. Grimaldi) – Il secondo tempo dell’assemblea degli azionisti della Sampdoria inizierà stasera alle diciannove a Mestre, dopo lo stop di venerdì scorso, vigilia di Natale “per alcuni approfondimenti tecnico organizzativi oggetto di approfondimento”. È possibile che, in questa occasione, venga nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione blucerchiato e, successivamente, il diciannovesimo presidente nella storia della Sampdoria, dal 1946 ad oggi.

Fra i nomi oggi più accreditati ci sono l’ex difensore della Samp d’oro tricolore Marco Lanna, 53 anni, genovese e sampdoriano doc, e l’avvocato romano Antonio Romei, già vicepresidente della Samp e legatissimo allo stesso Ferrero, prima della rottura fra i due, avvenuta poco più di due anni fa. Ovvio che adesso la situazione sia profondamente mutata, con Ferrero ai domiciliari e impossibilitato a intervenire.

Romei, che potrebbe comunque rientrare nel CdA, possiede fra l’altro le competenze (al pari dei precedenti consiglieri) per svolgere un ruolo operativo nella missione di arrivare alla cessione della Samp, dopo sette anni e mezzo di gestione da parte di Massimo Ferrero, forse riallacciando i rapporti con gli americani di Vialli.

Rimane invariato il luogo della convocazione (a Mestre), nel quartier generale di Gianluca Vidal, oggi trustee del fondo che ha in pancia la Sampdoria e sta valutando in prima persona le manifestazione d’interesse per il club di Corte Lambruschini. Anche se poi, di fatto molto dei soggetti chiamati in assemblea interverranno da remoto.

Non esiste la certezza che stasera uscirà il nome del nuovo numero uno del club dopo le dimissioni di Massimo Ferrero, oggi ai domiciliari, ma avvenute a seguito dell’arresto del numero uno uscente della società il 6 dicembre scorso. Di sicuro, però, dalla composizione del CdA, si potrà presumibilmente intuire la figura prescelta.