Premier League, migliori acquisti di sempre: Salah 11°, Ronaldo al primo posto

Il trasferimento di Mohamed Salah al Liverpool è un ricordo triste e vivo per molti tifosi romanisti. L’attaccante egiziano, nell’estate del 2017, dopo due anni in giallorosso, si trasferì in Inghilterra per 42 miliioni più altri 8 di bonus. Un affare che viene ancora considerato uno dei migliori della storia della Premier League.

Per questo la redazione di Transfer Show, programma su Sky Sport News, ha stilato la classifica dei migliori acquisti di sempre nel campionato inglese. Il passaggio di Salah al Liverpool è stato inserito all’undicesimo posto, appena fuori dalla top ten comandata da Cristiano Ronaldo. Sul podio due campioni come Henry e Cantona. Assente invece l’ex romanista Allison.