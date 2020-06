L’addio a Prati tra tanti amici, sciarpe e maglie

Corriere dello Sport – Molta commozione alla cerimonia per Pierino Prati ieri ad Alzate Brianza, provincia di Como. L’ex bomber degli anni sessanta e settanta ci ha lasciato lunedì all’età di 73 anni. Nel feretro oltre alla maglia del Milan è stata posata anche una felpa dell’Italia, con cui ha vinto un Europeo nel 1968, e due sciarpe: una della Salernitana e una della Roma. La location è quella di un oratorio della parrocchia dove viveva, quasi a simboleggiare un calcio non esasperato. Presenti anche alcuni ex compagni come Baresi e Galli.