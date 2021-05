Possibile operazione per Pau Lopez. Lesione al flessore per Spinazzola e Veretout. Con la Samp out anche Perez e Diawara

Pessime notizie in casa Roma. Si sono svolti oggi gli esami strumentali per i tanti infortunati della gara di Manchester. Come riporta Angelo Mangiante con un tweet, per Spinazzola c’è lesione al flessore sinistro, per Veretout lesione al flessore destro, per Perez risentimento del flessore destro, per Diawara sovraccarico pubico, rientrerà a breve in gruppo. Capitolo Pau Lopez: c’è lussazione alla spalla sinistra e si valuta anche l’operazione.

