Termina il ritiro in Portogallo dei giallorossi. Oggi ultima sessione di allenamento per la Roma, poi la foto finale. Un particolare dettaglio scatena i tifosi sui social. Nella foto di gruppo scattata in occasione dell’ultima seduta del ritiro in Algarve, lo Special One ha coinvolto il suo preparatore atletico Rapetti per inviare l’ennesimo messaggio a Tiago Pinto. Mourinho lascia uno spazio vuoi facendo finta di abbracciare l’attaccante, che non è ancora arrivato. Il messaggio è chiaro. Coinvolto anche Gianluca Mancini che finge di dargli la mano.