Rui Patricio è stato convocato in Nazionale per difendere i pali nei playoff per il prossimo Mondiale. Il portiere della Roma è stato inserito nella lista dei convocati del ct lusitano Fernando Santos. La prima sfida sarà quella contro la Turchia il 24 maggio, poi 5 giorni dopo il match decisivo contro la vincente di Italia-Macedonia del Nord.

📣 𝗔 𝗟𝗜𝗦𝗧𝗔 𝗖𝗛𝗘𝗚𝗢𝗨! Estes são os convocados para o Play-Off! 🔽 #VamosComTudo pic.twitter.com/kXkdM5mCKI — Portugal (@selecaoportugal) March 17, 2022