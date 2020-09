Porte chiuse, il declino di Pau Lopez

Il Corriere Dello Sport (J.Aliprandi) – La promozione di Mirante nella prima gara di campionato è stata di fatto una sentenza per Pau Lopez. Lo spagnolo non è più il titolare della Roma e Fonseca lo ha fatto capire nel post gara: “La decisione è stata naturale tra i due, ho parlato con Savorani, dovevamo scegliere il meglio per la partita“. Il meglio è il trentasettenne campano, mentre il venticinquenne spagnolo, pagato 30 milioni la scorsa stagione, è il suo vice. Fonseca ha smesso di difenderlo dopo gli errori commessi contro il Siviglia in Europa League. Il club giallorosso sta provando a trovargli una nuova squadra, ma al momento non sono arrivate offerte e l’agente continua a dare per certa la permanenza del suo assistito nella Capitale. Non va dimenticato anche Robin Olsen, reduce da una buona stagione a Cagliari, escluso dalla lista dei convocati a Verona a causa di un problema fisico.