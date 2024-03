Polonia, Zielinski: “Zalewski è un grande calciatore. Mi ha fornito un ottimo assist”

Piotr Zielinski, in gol di testa su assist di Nicola Zalewski, ai microfoni della federazione polacca ha parlato anche dell’esterno giallorosso. Queste le sue parole:

“Mi ha servito brillantemente, vale la pena apprezzarlo. Nicola è un grande giocatore, ci capiamo bene. Non giochiamo molto per i nostri club in questa stagione, quindi avevamo qualcosa da dimostrare. Non vedevo davvero l’ora di iniziare il ritiro per dimostrare che ero in buona forma e fisicamente ben preparato. Spero che insieme porteremo la Polonia all’Europeo”.

(laczynaspilka.pl)