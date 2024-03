Polonia, Zalewski: “La fiducia del CT fa venir voglia di scendere in campo e dare qualcosa in più”

Nicola Zalewski ha parlato ai microfoni della Federazione polacca, dopo la grande prestazione di ieri contro l’Estonia, dove è stato protagonista con un autogol procurato e due assist. Queste le sue parole:

“Per me la cosa più importante è che abbiamo giocato una buona partita. I miei assist non sono importanti, ma è importante la vittoria. Senza vincere la finale, questo risultato non avrà importanza. Gioco sempre per fare la differenza in campo, è andata bene con l’Estonia. Non sarà così facile contro il Galles perché è un’ottima squadra. Ma noi crediamo di potercela fare”. Per me il supporto dell’allenatore Michał Probierz è fondamentale. L’allenatore ha fiducia in me, crede in me. È molto importante. Questo ti fa venir voglia di scendere in campo e dare qualcosa in più”.

(laczynaspilka.pl)