Nicola Zalewski, calciatore della Roma e della Nazionale polacca, ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida contro il Galles valida per la qualificazione ai prossimi Europei. Queste le sue parole:

“Questo è un buon momento per me, lo so. Ma devo ancora lavorare per aiutare la squadra. La sinistra è la zona migliore per me, ma giocherò dove mi dirà l’allenatore. L’ultima gara contro il Galles, è stata una bella partita. Adesso siamo in buona forma, vogliamo vincere questa partita e andare all’Europeo”.