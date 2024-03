Luciano Spalletti, ct della Nazionale italiana, ha parlato ai microfoni di Rai Sport in vista della gara contro l’Ecuador. Queste le sue parole:

“Dobbiamo raggiungere un livello superiore e dobbiamo fare in fretta. Bisogna fare un passo in avanti rispetto a quello che siamo ora per andare ad affrontare già nelle prime partite gli avversari che ci sono toccati. È un percorso che dobbiamo fare, ma dato che non ci vediamo tutti i giorni come in un club, abbiamo poco tempo per lavorare e approfondire, quindi bisogna fare delle sintesi veloci. L’accoglienza dei tifosi? Ci dà molta responsabilità, ma allo stesso tempo ci carica di forza”.