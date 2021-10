Polonia, Sousa: “Zalewski non sarà con noi ed è comprensibile. Lo supportiamo pienamente, è un momento difficile per lui”

Nicola Zalewski non si unirà alla nazionale polacca per le sfide contro San Marino e Albania. Il calciatore ha scelto di voler restare accanto alla famiglia, in seguito al lutto per la morte del padre. Il c.t. Paulo Sousa ha rilasciato delle dichiarazioni a riguardo, queste le sue parole in conferenza stampa:

“Purtroppo non sarà con noi ed è comprensibile. E’ un momento difficile per lui, dobbiamo capirlo e rispettare la sua situazione, ora vuole un po’ di tempo da trascorrere con la sua famiglia e gli daremo tutto il tempo di cui ha bisogno. Lo supportiamo pienamente, spero che torni presto a disposizione”.